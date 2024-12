Scoglio di Frisio, arrivano fondi per favorire l'accesso ai diversamente abili

La progettualità è stata condivisa, durante la fase preliminare della proposta, dall'assessore Mino Di Lernia e dal promotore di accessibilità dell'osservatorio comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, Rosanna Nenna, la quale ha voluto ringraziare gli uffici comunali per la disponibilità nel tramutare un desiderio di molti in una proposta tecnica accoglibile. "Con grande orgoglio e soddisfazione – spiega - accolgo la notizia del finanziamento di questo importante intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Questo progetto rappresenta un passo concreto e significativo verso la costruzione di una città più inclusiva, accessibile e rispettosa dei diritti di tutti i cittadini, in particolare delle persone con disabilità e delle fasce più fragili della popolazione. Questo intervento è il frutto di un lavoro corale che ha coinvolto amministratori, tecnici e osservatorio, uniti dalla volontà di trasformare un principio fondamentale in realtà: quello di una città che non escluda nessuno. Ringrazio tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti per aver creduto e investito in questa priorità, dimostrando sensibilità e impegno concreto verso un tema cruciale per il benessere della nostra comunità. Seguiremo con l'amministrazione e l'Ocaba l'evoluzione di questa realizzazione, sperando che la tempistica non sia troppo lunga. Rivolgo infine un invito ai cittadini: partecipiamo tutti al cambiamento, rispettando e valorizzando queste nuove opere che non appartengono solo a chi ne ha più bisogno, ma all'intera comunità. Una città senza barriere è una città di tutti".

L'intervento prevede l'installazione di una discesa in legno per uno sviluppo di 50 metri disposta parallelamente al muro di sostegno del lungomare Cristoforo Colombo, con pendenza tale da consentire l'accesso ai diversamente abili in autonomia. La discesa sarà dotata di ringhiera laterale per garantirne la fruizione in sicurezza.

Al termine del camminamento di accesso sarà collocata una pedana in legno di superficie pari a circa 110 metri quadrati per la sosta dei fruitori mentre l'accesso al mare sarà garantito da una passerella di larghezza pari a 1,50 metri e lunghezza pari a 9 metri in modo da poter raggiungere il bagnasciuga agevolmente tramite l'utilizzo di sedie job.

I camminamenti e la piattaforma saranno realizzati con essenze resistenti agli ambienti aggressivi marini come il larice ed in materiale completamente removibile, nel rispetto delle normative in ambito di Demanio Marittimo.

"Lavorando in silenzio e per il bene comune – commenta l'assessore al Demanio, Mino Di Lernia – abbiamo raggiunto dei piccoli ma importanti obiettivi. Dopo la messa in sicurezza della sciala De Simone, aggiungiamo un altro tassello che si aggiunge alla complicata attività di riordino della costa. L'obiettivo più grande resta il dotare Trani del suo piano coste, il cui iter è in corso".

In vista della prossima stagione estiva l'Amministrazione comunale ha ottenuto un prezioso contributo regionale per portare a compimento un progetto di miglioramento e potenziamento dell'accessibilità per le persone diversamente abili lungo la spiaggia urbana denominata "Scoglio di Frisio".