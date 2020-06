Lavori "Scoglio di Frisio", Barresi chiarisce: «Fermi già da ottobre 2019»

Voglio rispondere all'assessore Briguglio che stimo ed è per questo che non capisco come possa giustificare un'inadempienza mistificando la realtà. Chiede ai cittadini di avere pazienza e a dire il vero i Tranesi ne hanno avuta tanta di pazienza, ma raccontare fatti che non corrispondono alla realtà non è dignitoso per gli stessi cittadini. Lei, assessore Briguglio, sa benissimo che quel lavoro, iniziato nei pressi dello "Scoglio di Frisio" e subito sospeso, non riguarda il ripascimento della costa, ma una strana situazione mai spiegata chiaramente... e forse è arrivato il momento che qualcuno lo faccia.In breve le ricordo che fui io a mettervi a conoscenza di quello che stava succedendo e, non vedendo alcuna indicazione, chiesi lumi al dirigente al Demanio, Patrimonio e Lavori pubblici, ing. Puzziferri, il quale cadde letteralmente dalle nuvole. Lo stesso dirigente chiamò all'istante alcuni impiegati che, a loro volta non sapevano nulla e furono mandati a fare un sopralluogo.Nulla di nulla, su questa vicenda non si lasciava trapelare niente, fu così che decisi di scrivere alla Capitaneria di Barletta, la quale fu sollecitata a dare una risposta mai arrivata. L'emergenza Covid non ha bloccato il lavoro perché erano stati già bloccati ad Ottobre 2019.Io, proprio perché la stimo, le chiedo di non assecondare un'amministrazione bugiarda, il sindaco Bottaro non ha mai dimostrato una vera attenzione allo Scoglio di Frisio, certamente con le bugie Trani non potrà mai diventare una città virtuosa!