Scoglio di Frisio, marciapiede a ridosso della discesa chiuso con cemento

Abbiamo dovuto provvisoriamente chiudere con del cemento il tratto di marciapiede situato sul lungomare, in prossimità della discesa che porta giù allo Scoglio di Frisio. Il cantiere era stato aperto per permettere ai mezzi pesanti di accedere alla spiaggia per i lavori di ripascimento della costa previsti dal mio assessorato.La pandemia ha rallentato il tutto e, purtroppo, sopraggiunta ormai l'estate, si è deciso ripristinare provvisoriamente il marciapiede per dare la possibilità ai cittadini di andare al mare senza impedimenti. Ci tengo a precisare che si tratta di un intervento momentaneo. Un po' di pazienza e avrete ciò che desiderate.