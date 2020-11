Scontro auto-moto in via De Robertis: due feriti

Uno scontro tra auto e moto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 11 novembre all'incrocio tra via de Robertis e via Pansini. Per cause ancora da chiarire, i due mezzi si sono scontrati causando il ferimento di due giovani, un ragazzo ed una ragazza, per cui si è reso necessario l'intervento del 118. Il traffico ha subìto lievi rallentamenti e disagi alla circolazione. Sul posto è giunta anche una pattuglia del 118 per i rilievi del caso.