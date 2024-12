Scoppia un tubo alla Petronelli, uscita anticipata per diverse classi

Non c'è tregua per la scuola Petronelli: dopo tre giorni di chiusura a causa di un guasto all'impianto idrico oggi la scuola era regolarmente aperta. Sembrava che tutto fosse tornato alla normalità quando invece questa mattina c'è stata la rottura di un tubo in un'ala della scuola, le lezioni sono state sospese e diverse classi sono state spostate tra corridoi e Aula Magna senza riscaldamento. È subito iniziato il tram tram sulle chat scolastiche dove si avvisava della situazione e i genitori si sono visti costretti a ritirare anticipatamente i propri figli da scuola. Inutile negare il malcontento che regna nelle ultime ore tra le famiglie degli studenti con genitori preoccupati della perdita di tante ore di lezione, il tutto a discapito dei propri figli. La domanda ricorrente è: perché non si è fatta manutenzione per tempo invece di aspettare l'arrivo del freddo?