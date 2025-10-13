Antonio Befano
Scossone in maggioranza a Trani: si dimette il consigliere Antonio Befano

A pochi mesi dal voto, l'esponente di "Solo con Trani Futura" lascia il suo incarico. Si apre una crepa politica nella coalizione che sostiene il sindaco Bottaro?

Trani - lunedì 13 ottobre 2025 15.45
Un fulmine a ciel sereno sulla politica tranese. A pochi mesi dalla naturale scadenza del mandato, il consigliere comunale di maggioranza Antonio Befano ha rassegnato le sue dimissioni, un gesto che ha comunque un peso politico e che apre ufficialmente la stagione delle tensioni esplicite all'interno della coalizione.

Befano, eletto nel 2020 con un risultato di oltre 350 preferenze, era uno degli esponenti di punta della lista civica "Solo con Trani Futura", creata insieme al consigliere Antonio Loconte ed attualmente rappresentata in consiglio comunale anche dal consigliere Giuseppe Mastrototaro che a suo tempo fu invece eletto nella lista "Bottaro Sindaco." La sua decisione di lasciare il Consiglio Comunale in questa fase così delicata, a ridosso della prossima campagna elettorale, non può essere letta come un semplice atto amministrativo, ma come un chiaro e forte segnale politico.

Le motivazioni ufficiose che trapelano sono quelle per cui, l'oramai ex consigliere comunale, Antonio Befano avrebbe mantenuto la promessa relativa ad un avvicendamento politico con Angela Bartucci, prima dei non eletti alle comunali del 2020, una scelta per permettere a quest'ultima di poter fare una esperienza politica diretta in Consiglio Comunale. Al di là delle motivazioni che sono state adottate , la mossa di Befano viene interpretata, invece, come una presa di distanza dall' Amministrazione rea di non aver soddisfatto le sue ambizioni di entrare in Giunta Esecutiva, aspetto questo tutto da confermare, ma che tuttavia, sul piano politico, costringerà il movimento "Solo con Trani Futura", a chiarire la posizione e la situazione che si è determinata in queste ore, un aspetto di non poco conto considerate le imminenti elezioni comunali di primavera.

Le dimissioni di Antonio Befano potrebbero rappresentare la prima vera crepa visibile all'interno di una coalizione che ora dovrà affrontare gli ultimi mesi di consiliatura con un equilibrio politico evidentemente mutato. Ora si apriranno le procedure per la surroga, con l'ingresso in Consiglio del primo dei non eletti, Angela Bartucci, della stessa lista.
