Scuola Baldassarre, il dirigente Marco Galiano scrive alle famiglie degli studenti iscritti alle prime classi

Il 31 gennaio scorso si sono chiuse, come ogni anno, le iscrizioni alle classi prime dei vari ordini di scuola. In particolare, le alunne e gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Trani hanno valutato in quale scuola secondaria di primo grado proseguire il proprio percorso: 312 di loro verranno alla Baldassarre, in una delle tredici nuove prime che sono state attribuite alla nostra scuola dall'Ufficio Scolastico Regionale.Siamo felici di essere stati scelti da tanti alunni e non vediamo l'ora di poterli accogliere nel miglior modo possibile: il primo passo per farlo è creare ambienti idonei a garantire il benessere di tutte e di tutti e proprio in questi giorni stanno prendendo forma i nuovi gruppi classe, nei quali i ragazzi inizieranno il loro nuovo percorso triennale.Abbiamo deciso di non avere fretta, di "costruire" tre nuovi consigli di classe (abbiamo dieci classi terze "in uscita" e, come detto, tredici prime "in entrata") che fossero all'altezza dell'offerta formativa di qualità che la nostra scuola è abituata a progettare e proporre, di esaminare tutte le segnalazioni fatte dalle famiglie all'atto dell'iscrizione, cercando di conciliarle con le complesse esigenze organizzative, particolarmente quelle connesse alla fase emergenziale in atto.Abbiamo parlato con tanti genitori in questi giorni e insieme abbiamo cercato di porre le fondamenta per un percorso che potesse partire sotto i migliori auspici: questo perché a tutti noi "sta a cuore" il futuro dei nostri alunni.In molti casi ci siamo riusciti, conciliando le varie esigenze col rispetto dei criteri di eterogeneità che il Consiglio di Istituto ha posto come indispensabili per realizzare in maniera uniforme la nostra offerta formativa. Per dare a tutti e ad ognuno le medesime opportunità di successo.Inutile nasconderlo: per alcuni aspetti peculiari della nostra proposta (penso alla "sezione 3.0", alla sezione col tedesco come seconda lingua comunitaria) o per alcune sezioni la richiesta è rimasta molto al di là delle oggettive capacità di accoglienza della nostra come di qualsiasi altra scuola. Non abbiamo intenzione di creare classi che vadano oltre il numero di alunni previsti dalle normative vigenti: non sarebbe giusto per i ragazzi in primis oltre che per il rispetto delle regole che deve caratterizzare ogni istituzione pubblica.Volendo, quindi, dare a tutte e a tutti le medesime opportunità e cercando di mantenere il livello di trasparenza che vorremmo ci contrassegnasse in ogni momento, provvederemo a sorteggiare la composizione di quelle classi che presentano ancora un numero di richieste superiore ai numeri consentiti.Lo faremo pubblicamente, ma nel rispetto delle normative emergenziali vigenti: sarà il massimo organo rappresentativo di ogni istituzione scolastica, il Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della nostra comunità educante, ad effettuare il sorteggio. La data verrà comunicata sul sito web della scuola (www.scuolabaldassarre.edu.it).Le classi che ne scaturiranno, legate ai criteri dell'equilibrio di genere e di formazione pregressa, nella loro diversità, vero motore di un'offerta formativa di qualità, manterranno una uniformità tale da evitare la formazione di classi di livello differente. Sarà poi il percorso di ogni alunna e di ogni alunno a caratterizzarne le peculiarità e le differenti caratteristiche.Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, gli elenchi con i nomi degli alunni delle classi prime non saranno pubblicati sul sito web della scuola, ma verranno comunicati alle famiglie secondo le modalità che verranno successivamente indicate.Sono certo che questo atto di trasparenza e di maturità consoliderà il patto di corresponsabilità educativa tra la scuola Baldassarre e le famiglie degli alunni, nato già nel momento in cui i ragazzi hanno deciso di camminare insieme a noi.