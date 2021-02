Scuola, Gemmato (Fdi): "Emiliano si accoda al Governo dei migliori e nasconde la sua gestione incompetente"

Da oggi, in Puglia, studenti a casa e, con loro, anche i genitori costretti ad assentarsi da lavoro senza congedi. Il presidente Michele Emiliano in un anno non è stato in grado, insieme ai suoi assessori Sebastiano Leo e Pier Luigi Lopalco, di disegnare un piano che garantisse diritto all'istruzione e diritto alla salute senza compromettere l'una e l'altra. In un anno non un investimento per la gestione dell'emergenza ma solo provvedimenti più o meno a ruota degli altri, più o meno a ruota dei numeri.Nessuna evidenza scientifica, oltretutto, attribuisce alle scuole la causa di diffusione del virus. Accodandosi al "governo dei migliori", Emiliano nasconde la propria gestione incompetente sacrificando i più deboli. Così l'on. Marcello Gemmato, coordinatore regionale Fratelli d'Italia Puglia e responsabile nazionale Dipartimento Sanità FdI.