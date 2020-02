Scuola Petronelli, giovedì 27 uomini con il volto coperto a lavoro con le mascherine

Questa è una foto scattata da una cittadina e mamma di un alunno della scuola "Petronelli" nella serata di ieri, Giovedì 27.02.2020. La foto ritrae due soggetti non meglio identificabili, con il volto coperto da mascherine ed in uniforme da lavoro, intenti nel vaporizzare una sostanza non meglio identificata all'interno della Scuola "Mons. Petronelli".Questa mamma era sensibilmente preoccupata poiché, in quel plesso, nella mattina di ieri gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni. L'ordinanza sindacale n° 5 del 2020 infatti prevede la chiusura di tutti i plessi scolastici per consentirne la sanificazione preventiva nelle giornate del 29.02 e del 01.03. Pertanto rivolgo pubblicamente, a tutela di tutti i cittadini ed in particolar modo degli alunni della Petronelli, all'amministrazione comunale alcune domande: Chi si è introdotto nella serata di Giovedì 27 nella scuola Petronelli? Con quale autorizzazione ed a far che? E soprattutto quali prodotti sono stati utilizzati durante il trattamento; visto che l'indomani i bambini hanno frequentato regolarmente l'istituto?! C'è stata forse una necessità inderogabile e contingente? Non si sarebbe dovuto procedere solo dopo un avviso alle famiglie?In attesa di risposte chiare, visto che si tratta della salute e del benessere dei bambini della nostra comunità, sarà mia premura inoltrare un'interrogazione per iscritto tanto all'Assessore al ramo ed al Sindaco, quanto all'Amiu.