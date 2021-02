Scuola, vaccinati gli educatori degli alunni disabili dell'ambito territoriale Trani-Biscsglie

Il Sindaco Bottaro esprime grande soddisfazione per gli esiti della lunga giornata di vaccinazione, presso il palazzetto dello sport della città, che ha coinvolto tutto il personale scolastico (docenti e personale ATA) che ha aderito al piano vaccinale.Un particolare orgoglio, inoltre, deriva dall'essere riusciti a vaccinare tutti i 54 educatori professionali impegnati nel servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Trani e Bisceglie, nella giornata di domenica."Il diritto alla frequenza scolastica e il diritto alla salute e sicurezza di tutti i bambini/e e ragazzi/e con bisogni speciali ha rappresentato, sin dall'avvio di questo anno scolastico 2020/2021 una priorità dell'Ambito Territoriale - sono le parole del sindaco Bottaro. Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro incessante ed orientato al benessere dei bambini e delle loro famiglie"."Il servizio conta nel Comune di Bisceglie n. 167 bambini con disabilità (n. 22 bambini delle scuole dell'infanzia – n. 102 bambini delle scuole primarie e n. 43 bambini delle scuole secondarie di secondo grado), complessivamente gli educatori professionali sono impegnati per n. 460 ore/settimana con le scuole di Bisceglie - dichiara il sindaco Angarano. Ad oggi inoltre sono 54 gli educatori professionali che assicurano le prestazioni. Per questo con il Sindaco Bottaro siamo stati subito concordi nel favorire anche la vaccinazione degli educatori che operano nelle scuole di Bisceglie durante questo fine settimana, per assicurare uguale attenzione verso queste figure che svolgono un compito così delicato accanto a soggetti fragili. A breve, inoltre, anche tutto il personale scolastico di Bisceglie accederà alla vaccinazione".Alessandro Attolico dirigente dell'Ufficio di Piano evidenzia che - L'Ambito di Trani – Bisceglie ha lavorato sin da questa estate affinché il servizio di assistenza specialistica, che era stato fortemente penalizzato nel primo lockdown di marzo, potesse garantire sin dal 24 settembre, primo giorno di scuola in Puglia, l'attività di supporto alla comunicazione e all'autonomia dei ragazzi, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Sono state condivise con tutte le scuole le possibili soluzioni; il servizio è stato garantito e continuerà ad essere garantito sino a giugno, senza alcuna interruzione, in ambiente scolastico, in ambiente domiciliare per gli alunni più fragili e in modalità a distanza per favorire la relazione con il gruppo classe. Tutto ciò è stato possibile grazie alla professionalità ed esperienza degli operatori ed al rafforzamento della governance, che ha visto il fornitore del servizio EUROTREND ASSISTENZA, il coordinatore del servizio e l'Ufficio di Piano impegnati in una forte sinergia.L'Ambito Territoriale ha lavorato con grande attenzione per garantire i DPI previsti dal documento tecnico predisposto dalla protezione civile nazionale con il supporto del comitato tecnico scientifico oltre all'adozione di uno specifico protocollo di sicurezza a cura del soggetto gestore e di patti di corresponsabilità con le famiglie. Sin da settembre l'Ambito ha cercato e voluto il coinvolgimento della Direzione Generale dell'ASL BAT e del Dipartimento di Prevenzione, affinchè le misure di protezione e prevenzione coinvolgessero da subito anche gli educatori professionali.L'attuale servizio di assistenza specialistica vede coinvolti nella città di Trani n. 139 bambini con disabilità (n. 33 bambini delle scuole dell'infanzia – n. 72 bambini delle scuole primarie e n. 34 bambini delle scuole secondarie di secondo grado), complessivamente gli educatori professionali sono impegnati per n. 408 ore/settimana con le scuole di Trani.