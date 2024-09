Scuole al via, consegnate le chiavi della nuova palestra al De Amicis

E proprio dalla Petronelli, questa mattina, sono iniziate le iniziative per celebrare l'inizio del nuovo anno scolastico. L'Amministrazione ha partecipato alle cerimonie organizzate dal secondo circolo didattico e dalla nuova dirigente, Marilena De Trizio. Nel corso del suo intervento, il sindaco, Amedeo Bottaro, ha ricordato l'impegno dell'Ente nel candidare a finanziamento, il 19 agosto scorso, la costruzione di un nuovo spazio per la mensa di 250 mq nell'area di pertinenza dell'edificio scolastico. I lavori previsti ammontano a 600mila euro. Grazie ai fondi del PNRR, altre due scuole cittadine avranno presto locali autonomi per la mensa di alunni e personale docente non docente. Si ricorda infatti che sono in corso lavori (finanzati per circa 600mila euro) in altri due importanti istituti scolastici tranesi (Beltrani e Bovio).

Prima campanella di scuola anche per gli studenti più piccoli della città. A partire da oggi e fino a lunedì riprendono le lezioni nelle scuole elementari e medie cittadine. Oggi è toccato ai circoli didattici Petronelli e Beltrani, domani sarà la volta degli alunni del circolo de Amicis e della scuola Baldassarre, mentre lunedì toccherà agli studenti del primo istituto comprensivo della città, Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio che, per l'occasione, inaugurerà l'anno scolastico con una manifestazione itinerante ispirata allo spirito olimpico.A poche ore dalla riapertura, l'Amministrazione ha provveduto a consegnare le chiavi della nuova palestra dell'istituto De Amicis. I lavori, frutto di un finanziamento Miur FESR PON 2014-2020, sono durati 5 mesi (costo 274mila euro) ed hanno riguardato l'adeguamento e messa in sicurezza di tutta l'impiantistica. Nello specifico, è stata eseguita la manutenzione straordinaria delle murature interne, la sostituzione degli infissi e delle nuove porte di emergenza prospicienti il cortile, è stato realizzato un nuovo impianto di climatizzazione e di ventilazione, un nuovo campo da gioco di pallacanestro e pallavolo, inclusa la nuova pavimentazione sportiva a base di gomma naturale e sintetica con annessa fornitura di nuove attrezzature sportive e l'installazione di nuove dotazioni per la pallacanestro e la pallavolo.Si tratta della seconda palestra scolastica completamente riqualificata nell'arco di poco tempo. Come si ricorderà, sul finire dello scorso anno scolastico, è stata restituita alla comunità scolastica anche quella della scuola Petronelli. Anche in quel caso i lavori (importo di 226mila euro) erano stati effettuati nell'arco di poco meno di 5 mesi grazie ad un finanziamento Miur FESR PON 2014-20.