Campionati Nazionali del Problem Solving: ancora un successo del De Amicis

Ancora una volta i successi culturali degli alunni del 1°C.D. "De Amicis" confermano la bontà della linea di indirizzo che la scuola segue da anni e delle scelte fatte nella costruzione del Curricolo degli studenti.Infatti, la massima attenzione e concentrazione sullo sviluppo delle competenze degli alunni, al massimo delle possibilità di ciascuno, nonché le diversificate strategie didattiche messe in campo dai docenti hanno consentito e continuano a consentire ai nostri ragazzi di cimentarsi con grande successo in tante competizioni di livello nazionale, conseguendo sempre ottimi risultati.Quest'anno, per la prima volta, il "De Amicis" partecipa ai "Campionati Nazionali del Problem Solving", organizzati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e rivolti agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado, con la finalità di promuovere le competenze chiave nella soluzione di problemi attraverso modelli matematici, metodi e strumenti informatici.La squadra del "De Amicis" è composta da alunne e alunni delle classi 5F e 5G, guidate dalle docenti Lauro e Pignatelli. Nella prima prova svoltasi nei giorni scorsi la squadra del "De Amicis" si è classificata 34° a livello nazionale su 207 scuole primarie partecipanti, 12° in Puglia (su 57 squadre concorrenti), 1° squadra nella provincia BAT.La partecipazione ai "Campionati Nazionali del Problem Solving" stimola la crescita delle competenze di problem solving e favorisce lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale come strategia generale per affrontare i problemi, come metodo per ottenere la soluzione e come linguaggio universale per comunicare in modo effettivo. Le ulteriori fasi di gara si svolgeranno nei mesi di gennaio e febbraio 2024.Il lavoro paziente e qualificato dei nostri docenti e degli alunni, che si disvela in modo eclatante nelle competizioni, mira ad attuare nei percorsi quotidiani l'obiettivo indicato nel motto del "De Amicis": "Il sapere classico sposa le tecnologie e l'innovazione".