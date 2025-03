Progetto “Avvistamenti”: realizzato un cortometraggio animato dagli alunni del “De Amicis

Gli alunni del 1° C.D. "De Amicis" di Trani hanno concluso con successo le attività del progetto "Avvistamenti", promosso da Canudo Ets, curato dalla responsabile scientifica Daniela Di Niso e da Antonio Musci, realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell'Istruzione e del Merito.Gli alunni delle classi quinte hanno realizzato le attività laboratoriali con Girolamo Macina, videomaker e media&film educator. Nel corso del workshop da lui condotto, i nostri registi in erba hanno avuto la possibilità di inventare e sceneggiare una storia da poter animare attraverso i disegni da loro realizzati, imparando a padroneggiare alcune delle tecniche fondamentali del cinema d'animazione, sia attraverso l'utilizzo di applicativi digitali sia con il disegno a mano. Hanno realizzato un bellissimo cortometraggio!Spunto di partenza per la narrazione è stato il libro illustrato "Nella foresta del bradipo" di Anouck Boisrobert e Louis Rigaud: una storia con protagonista un animale dalla proverbiale lentezza, che lo mette in pericolo di fronte al tragico e miope avanzare dell'uomo, che con le sue ruspe, camion, pale e cesoie meccaniche minaccia di distruggere la foresta amazzonica, habitat naturale del simpatico protagonista. Ogni anno scompaiono infatti sulla terra 13 milioni di ettari di foreste. Il 90% della deforestazione è illegale e minaccia la sopravvivenza di numerose specie, fra cui quella del bradipo brasiliano tridattilo. Ma non è ancora troppo tardi per impedire questa distruzione.I bambini hanno lavorato utilizzando la tecnica della stop-motion: uno strumento particolarmente efficace per l'apprendimento che permette loro di dare forma visiva alle proprie idee, trasformando disegni e materiale di uso comune in avventure entusiasmanti e memorabili.Il 15 maggio 2025 nell'Aula Magna, alla presenza di alunni e genitori, i responsabili di Avvistamenti presenteranno l'anteprima del cortometraggio realizzato dai bambini.Alla fine di maggio si terrà un evento di proiezione al Politeama di Bisceglie, sempre organizzato da "Avvistamenti". Grazie agli splendidi alunni che hanno partecipato con entusiasmo al progetto, all'insegnante Cecca, che ha coordinato le attività progettuali per la scuola, e soprattutto ai docenti del laboratorio Francesco Amorese, Dorita Grosso e Antonella Mancini, per la preziosa e fattiva collaborazione.