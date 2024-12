Il "De Amicis" Trani in giuria al Premio Campiello

Le classi 5^F e 5^ G, guidate dalle docenti Monica Lauro e Roberta Pignatelli, fanno parte quest'anno della Giuria dei Giovani Lettori del Premio "Campiello Junior" per la terna 7-10 anni.Questo prestigioso riconoscimento letterario è nato dalla collaborazione tra Fondazione Il Campiello, Fondazione Pirelli e Pirelli per opere italiane di narrativa e poesia scritte per bambini di 7-10 anni e per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni.La selezione dei libri finalisti è stata affidata alla Giuria del Premio, guidata dal Presidente Pino Boero, già professore ordinario di Letteratura per l'infanzia e Pedagogia della lettura e da importanti personalità del mondo della cultura.I nostri ragazzi sono già giurati esperti, avendo ricoperto questo ruolo negli ultimi anni per il Premio di letteratura per ragazzi e ragazze "La Magna Capitana" di Foggia.Ma il Premio "Campiello" è uno tra i più prestigiosi premi letterari italiani che viene assegnato annualmente a un'opera di narrativa italiana. Quindi l'esperienza nella Giuria del "Campiello Junior" rappresenta sicuramente un salto di qualità notevole per i nostri piccoli ma accaniti ed esperti lettori.Tra i quasi 100 libri in concorso, i finalisti per la categoria 7-10 anni sono stati:Vivian Lamarque con "Storia con mare, cielo e paura" (Adriano Salani editore);Ilaria Mattioni con "La figlia del gigante" (Feltrinelli Editore);Guia Risari con "I giorni di Alban" (Giunti Editore).I giovani giurati saranno chiamati a scegliere il vincitore del premio di quest'anno che sarà annunciato ad aprile 2025 e celebrato a settembre durante la Cerimonia di Premiazione del Campiello a Venezia.Un particolare ringraziamento alle docenti Lauro e Pignatelli per aver guidato sapientemente i nostri alunni non solo al piacere della lettura ma anche alla competenza letteraria e critica.