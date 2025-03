"Campionati Nazionali del Problem Solving": il "De Amicis" è primo nella provincia BAT

Quest'anno, per la prima volta, il "De Amicis" partecipa ai "Campionati Nazionali del Problem Solving", organizzati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e rivolti agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado, con la finalità di promuovere le competenze chiave nella soluzione di problemi attraverso modelli matematici, metodi e strumenti informatici.La squadra del "De Amicis" è composta dagli alunni Cirilli Francesca, Ieva Giada, Di Ruvo Nicola e Pierangeli Valerio delle classi 5F e 5G, guidate dalle docenti Lauro e Pignatelli.Al termine della terza prova, svoltasi nel mese di febbraio 2025, la squadra del "De Amicis" si è classificata al 12° posto a livello nazionale su 266 scuole primarie partecipanti.È al 3° posto in Puglia (su 66 squadre concorrenti).È la 1ª squadra nella provincia BAT.La successiva fase regionale si svolgerà il 20 marzo 2025 presso la Scuola Polo per i Campionati del Problem Solving. Il lavoro paziente e qualificato dei nostri docenti e degli alunni si disvela in modo eclatante nelle competizioni, che stimolano gli alunni ad impegnarsi con passione.La grande attenzione e concentrazione sullo sviluppo delle competenze degli alunni, al massimo delle possibilità di ciascuno, nonché le diversificate strategie didattiche messe in campo dai docenti hanno consentito e continuano a consentire ai nostri ragazzi di cimentarsi con grande successo in tante competizioni di livello nazionale, conseguendo sempre ottimi risultati.