Giochi Matematici del Mediterraneo 2024-2025: 6 alunni del 1°C.D. “De Amicis” Trani finalisti di area

È in corso di svolgimento la XV edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo, organizzati dall'Accademia Italiana per la Promozione della Matematica di Palermo, che coinvolge 1.045 scuole di tutte le Regioni italiane.Anche quest'anno il 1° C.D. "De Amicis" di Trani partecipa ai Giochi, consentendo agli alunni delle classi terze, quarte e quinte di cimentarsi con quesiti complessi, a risposta aperta e a risposta multipla, basati sull'applicazione di concetti e nozioni matematiche ma soprattutto sulle competenze logiche e di problem solving.Nel novembre scorso circa 170 alunni di 8-9-10 anni hanno partecipato alla gara di Qualificazione d'Istituto. Le prove inviate da Palermo, quest'anno particolarmente complesse, sono state superate da 80 alunni, che hanno sostenuto il 4 dicembre scorso la Gara finale di Istituto.L'Accademia di Palermo ha comunicato i nomi dei 6 alunni che sono riusciti a qualificarsi per partecipare alla Finale di Area che si terrà a Barletta a marzo 2025:finalisti delle classi terze Sorrentino Gabriel (3F) e Monterisi Simone (3B);finalisti delle classi quarte Di Toma Alberto (4C) e Paradiso Barchetta Eva (4C);finalisti delle classi quinte Pierangeli Valerio (5F) e De Luca Giovanni Battista (5B).Gli 80 finalisti di Istituto ricevono l'attestato di partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2024/2025 ed i più vivi complimenti per la loro bravura, che ha portato tantissimi di loro a sfiorare per un soffio la vittoria.Ai 6 finalisti va l'orgoglioso incoraggiamento di tutta la comunità scolastica del "De Amicis", nonché la richiesta di impegno massimo nei prossimi mesi, perché l'obiettivo è superare la Finale di Area di Barletta e partecipare alla Finale Nazionale del 18 maggio che si terrà a Palermo.Un ringraziamento particolare alle docenti della scuola che ancora una volta mostrano la loro grande capacità di guidare gli alunni sul sentiero della conoscenza e di sviluppare al massimo grado le competenze dei nostri ragazzi.