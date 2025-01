"La Fisica che ci piace" sbarca al De Amicis di Trani

I 4 giovani e sorridenti fisici de "La Fisica che ci piace Kids" avvieranno un nuovo ed entusiasmante progetto presso il 1°C.D. "De Amicis" di Trani, rivolto a tutti gli alunni delle classi terze e quarte: "La Scienza che ci piace".Alessia Milano, Giada Cacciapaglia, Giuseppe Mansi e Nicola Salvemini sono i divulgatori scientifici del team "La Fisica che ci piace Kids", il celebre e seguitissimo canale divulgativo nato nell'ambito del progetto "La Fisica che ci piace", ideato dal prof. Vincenzo Schettini, noto per la sua capacità di rendere la Fisica affascinante e accessibile a tutti.I 4 fisici realizzeranno dei percorsi didattici e laboratoriali intensivi, appositamente strutturati per i bambini, della durata di 10 ore per ciascuna classe.Durante le attività proposte in classe, gli studenti saranno coinvolti in esperimenti interattivi e giochi scientifici, che offriranno loro un'opportunità unica per potersi avvicinare alla fisica e alle scienze attraverso l'esperienza pratica e il divertimento.Il progetto includerà anche momenti di approfondimento su temi di grande attualità, come il riscaldamento globale, la sostenibilità ambientale e l'importanza della scienza nella vita quotidiana.Far apprendere ai bambini giocosamente i più significativi e generali concetti della fisica e della scienza significa dar loro la possibilità di guardare e di scoprire la realtà del loro mondo con un atteggiamento razionale e curioso; significa condurli gradualmente a coltivare il pensiero scientifico, le competenze logiche, le capacità di analisi e riflessione; significa dar loro la possibilità di sognare il proprio futuro non soltanto declinato nel sogno del calcio e dei balletti ma anche nella realizzazione di un'attività professionale colta, competente, proficua.