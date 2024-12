Il Natale solidale del De Amicis

Come da tradizione più che decennale, il 1° Circolo Didattico "De Amicis" di Trani celebrerà la festa del "Natale Solidale", venerdì 20 dicembre 2024, a partire dalle ore 11.00, quale momento conclusivo dell'omonimo progetto che ha coinvolto l'intera comunità scolastica durante il mese di dicembre.La festa del "Natale Solidale" è un appuntamento molto atteso dai bambini, dai docenti, dal personale scolastico e dalle famiglie.Gli alunni della scuola dell'infanzia del plesso "De Amicis" e quelli della scuola primaria, dalla prima alla quinta classe, si riuniranno nel cortile est della scuola per celebrare insieme i valori autentici delle festività natalizie (la solidarietà, l'amicizia, l'attenzione per gli altri, la bontà, il dono pensato per regalare felicità) e allieteranno il momento festoso con canti natalizi e scambio di auguri.I bambini dimostreranno concretamente l'impegno sociale che sanno esprimere, donando alla Caritas gli alimenti che stanno raccogliendo in queste settimane.La scuola "De Amicis" non è mai rimasta indifferente alle necessità delle famiglie presenti sul territorio cittadino che attraversano momenti di difficoltà, sostenendo in modo fattivo le iniziative solidali gestite da Enti/Associazioni con finalità umanitarie.Alla festa "Natale Solidale" parteciperanno il Dirigente Scolastico Paola Valeria Gasbarro, i docenti, i rappresentanti dei genitori e tutto il personale della scuola, il Presidente del Consiglio di Circolo, i responsabili della Caritas "Madonna del Pozzo" e "San Francesco.