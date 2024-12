Alla De Amicis il corso di alfabetizzazione cinematografica "Avvistamenti"

È in corso di svolgimento al 1° C.D. "De Amicis" di Trani il progetto di alfabetizzazione cinematografica "Avvistamenti", che coinvolge alunni e docenti delle classi terze, quarte e quinte di scuola primaria. Il progetto "Avvistamenti", organizzato dall'associazione "Canudo ETS", mira a diffondere la cultura cinematografica nelle scuole e impegnerà i ragazzi e i docenti in 3 fasi di attività, fino a marzo 2025.A novembre 2025, la prima attività ha coinvolto i docenti in una Masterclass curata dal Presidente dell'associazione Antonio Musci e dal responsabile scientifico Daniela Di Nisio.La seconda attività sta coinvolgendo circa 350 alunni che assistono ed assisteranno, sul mega schermo dell'Aula Immersiva del "De Amicis", alla proiezione di tre film cartoon sui temi dell'educazione ambientale e della sostenibilità, realizzati con diverse tecniche di animazione: "Kirikù e la Strega Karabà", "Lorax - Il guardiano della foresta", "La gabbianella e il gatto".La terza attività coinvolge circa 20 alunni delle classi quinte, che in orario pomeridiano stanno partecipando ad un laboratorio sulle tecniche e sulle pratiche del cinema d'animazione e del disegno animato, guidati dalle docenti e dall'esperto Girolamo Macina (media e film educator).I ragazzi realizzeranno entro marzo 2025 un vero cortometraggio di animazione, creando la storia e le scenografie, da montare utilizzando il software e le attrezzature professionali usate per la ripresa, per il montaggio e la post-produzione.Con il progetto "Avvistamenti" gli alunni e i docenti potranno accrescere le loro competenze in campo cinematografico, padroneggiando il linguaggio simbolico ed universale del cinema e del fumetto