Scuole, la Provincia annuncia lavori strutturali in alcuni istituti superiori di Trani

Non voglio fare polemiche ma finalmente la Provincia è tornata a fare programmazione e sono orgoglioso del lavoro svolto in qualità di Consigliere Provinciale. Abbiamo raggiunto, dopo mesi di duro e silenzioso lavoro, un grande risultato: con un pizzico di orgoglio voglio annunciare che abbiamo programmato interventi strutturali per migliorare la qualità dei luoghi dei nostri Istituiti Provinciali.Grazie ad un lavoro incessante fatto dall'Amministrazione​ Provinciale sapientemente guidata dal Presidente Lodispoto abbiamo previsto i seguenti lavori:‌• 500 mila euro per lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'istituto scolastico Liceo Classico "De Sanctis"•‌ 500 mila euro per lavori di ristrutturazione effcicientamento energetico e messa in sicurezza dell'istituto scolastico Liceo Scientifico "Vecchi"‌• per l'Istituto Aberghiero "A.Moro" oltre a lavori di manutenzione abbiamo previsto lavoro per la costruzione del Laboratorio di Pasticceria.‌• inoltre abbiamo programmato lavori di Restailing totale della storica palestra del Liceo Classico "De Sanctis".Dopo anni di interventi "tampone" finalmente la Politica è tornata a programmare!Il mio Ringraziamento personale va al Presidente Bernardo Lodisposto che ha ​ accolto senza indugi le mie richieste di interventi sugli Istituti Scolastici Provinciali che si trovano a Trani; il Suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. In pochi mesi la Provincia Bat è tornata ad essere protagonista ed a fungere da guida per il territorio.Non posso dimenticare la professionalità e lo straordinario lavoro del personale dell'Ufficio tecnico della Provincia che sta ritrovando, nonostante i mille problemi, la giusta dimensione. A loro va il mio più affettuoso ringraziamento per l'impegno e la dedizione che mettono nel proprio lavoro.Infine, un sentito ringraziamento alla Vice presidente Rosa Cascella che sta lavorando al fianco dei Dirigenti Scolastici, ascoltando le loro legittime esigenze per ampliamento delle aule in previsione della ripresa dell'anno scolastico. E già nelle prossime settimane saremo all'opera per garantire ai nostri studenti luoghi idonei.Erano anni che la Provincia non poneva un'attenzione così importante nei confronti dei nostri Istituti scolastici.Dopo la bonifica dell'istituito Psicopedegogico ed il suo progetto di valorizzazione, un altro tassello è stato posto. Ai professionisti delle polemiche sterili, rispondiamo con la risoluzione delle tante questioni rimaste insolute per anni. Questa è la Politica dei fatti. Questo è solo l'inizio: nelle prossime settimane ci attendono notizie straordinarie per la crescita della Nostra Città e del nostro territorio.