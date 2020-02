Secondo incidente del giorno sulla 16bis, tre i mezzi coinvolti

4 foto Incidente Trani Sant'Angelo

Secondo incidente sulla 16Bis a distanza di pochissime ore dal primo. Questa volta l'impatto è avvenuto intorno alle 15.30 al km 757, uscita Trani Sant'Angelo in direzione Sud. I mezzi coinvolti sono tre, due automobili ed un camion, ma nessun passeggero, per fortuna, sembra essere ferito gravemente. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.Sul posto la Polizia di Stato per i rilievi del caso.