Traffico: rallentamenti sulla SS16bis, uscita Trani Sud obbligatoria

Disagi per la viabilità in direzione Barletta a causa di un incidente stradale

Sulla 16 bis in direzione Foggia una coda lunghissima di macchine e mezzi pesanti si è formata a seguito di unavvenuto all'altezza dell'uscita Trani centro.Dunque per chi è diretto in direzione nord verso Barletta l, che le macchine stanno raggiungendo a passo d'uomo.Il sinistro, avvenuto al km 760,400, ha coinvolto due veicoli ed ha provocato il ferimento di due persone.Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell'Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.