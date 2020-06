Incidente a Trani sulla 16 bis, tre veicoli coinvolti

Solo ferite per gli occupanti delle vetture. Sul posto Polizia Locale e 118

Rocambolesco incidente nella serata di martedì 2 giugno sulla 16 bis a Trani. Intorno alle 21 nel tratto compreso tra le uscite Trani Sant'Angelo e Trani Nord, in direzione nord, tre veicoli si sono scontrati provocando forti rallentamenti alla circolazione.Fortunatamente, da quanto si apprende, l'impatto non avrebbe provocato gravi conseguenze per gli occupanti delle autovetture che risulterebbero ferito lievemente e immediatamente soccorsi da due mezzi del 118.Sul posto sono accorsi fin da subito gli agenti della Polizia locale di Trani che si stanno occupando di ricostruire l'accaduto e di effettuare tutti i rilevamenti del caso.