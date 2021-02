Secondo weekend in zona gialla: serrati i controlli della Polizia di Stato

Continuano a ritmo serrato i controlli da parte della Polizia di Stato volti al rispetto delle norme di presidio del territorio e contenimento da Covid-19 in questo secondo weekend di zona gialla. Nelle scorse 48 ore gli agenti del Commissariato di Trani hanno identificato ben 140 soggetti, controllato 10 esercizi pubblici e elevato due multe proprio per delle mancanze nell'osservanza dei regolamenti. Sono, invece, 426 i veicoli sottoposti ad accertamenti da parte delle stesse forze dell'ordine.Anche per quel che riguarda domenica 21 febbraio, la Polizia conferma l'intensificazione del servizio di supporto anti Covid19 mettendo a disposizione diverse pattuglie per eventuali altri assembramenti, come quello verificatosi ieri sera in via Lagalante. Anche in questo caso, gli agenti potranno valutare la corretta osservanza delle norme ministeriali.