Sei mesi di bike sharing a Trani: il nostro articolo di approfondimento sull'analisi dei dati

Sonoa Trani, "trionfo" di questa prima fase del progetto celebrato oggi, 12 febbraio, presso Palazzo Beltrani con un evento finalizzato alla diffusione dei dati relativi al servizio attivo dal luglio scorso. Presente parte dell'Amministrazione tranese, tra i quali: il Sindaco di Trani, l'Assessore alla Mobilità; l'Assessore regionale ai Trasportie il Consigliere Regionaleper la Regione Puglia; la Presidente di AMETe il CEO e Fondatore di VAIMOO. Presenti anche Federciclismo Puglia, alcune associazioni ed enti locali della provincia BAT, FIAB ed alcune classi dell'istituto ITC A. Moro di Trani.Il servizio di bike sharing, realizzato grazie aiè stato notevolmente, che ricordadelrimasto poi abbandonato: "I tempi erano maturi per questo servizio al passo con la modernità. Orgoglioso di aver risolto il problema relativo all'eliminazione dei rottami del precedente servizio di biciclette mai funzionanti. Il sistema di questi mesi ha dato i sui frutti. Servizio molto utilizzato da cittadini giovani e turisti. Vorremmo incrementare il tutto con il Car Sharing, per il quale mi sono rivolto ad Amet".Dichiarazioni alle qualile: "Un servizio eccellente, confidavamo in un successo ma non di queste dimensioni. Questo risultato è merito dei cittadini. C'è stata molta cura dei mezzi. In merito agli atti vandalici erano preventivabili, soprattutto all'inizio, ma questo non ci ha spaventato, grazie al monitoraggio di ogni bike tali atti sono cessati dopo i primi mesi. Credo che anche la videosorveglianza della città abbia giocato un ruolo decisivo"."La Regione Puglia punta sulla mobilità sostenibile e questo servizio su Trani ne è un esempio. Tanti anche gli investimenti sulle piste ciclabili e quindi sul trasporto leggero. Tutto ciò si lega ad una veduta del trasporto in chiave di sostenibilità ambientale" così invece lI controlli ed i monitoraggi su ogni bicicletta sono effettuati direttamente da, lTutto effettuato tramite l' App per l'utilizzo degli eco-mezzi. Un servizio capace di trovare dunque il favore tanto dei cittadini, quanto dei turisti, aggiungendo alla mobilità locale quel tassello a metà strada tra l'uso dell'automobile, decisamente ridotto grazie al nuovo servizio, e l'andare a piedi. Tutto ciò con un costante sguardo all'impatto positivo che tale scelta ha sull'ambiente circostante. A testimoniare ancor di più la forza del servizio ci sono i dati riportati dal CEO di Vaimoo: "Circa 5500 utilizzatori per circa 80.000 km percorsi, che equivalgono a 2 volte e mezzo circa il giro della terra. Grande rispetto da parte dei cittadini per questo servizio, sei mesi invernali di grande successo che hanno dato i loro frutti. Estrema attenzione a sicurezza e manutenzione dei mezzi, con manutenzione programmata e straordinaria effettuata tramite segnalazioni sull'app".