Septem Verbem, "Le Sette Parole": domani terzo appuntamento del Festival Musicae Sacrae

L'Accademia Internazionale dell'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo di Trani, nata in seno all'associazione culturale e musicale Hermes, presenta il terzo appuntamento del Festival Musicae Sacrae che, con i suoi primi concerti in programma, ha già ottenuto grande successo di pubblico.L'obiettivo del Festival, che nella realtà territoriale locale si contraddistingue per la notevole grammatura culturale, è quello di promuovere i giovani talenti italiani e internazionali della musica classica nel segno della solenne tradizione della musica sacra lanciando attraverso l'arte un profondo messaggio di pace e concordia.Il Festival di Musica Sacra, organizzato in collaborazione con la Curia Arcivescovile e articolato in quattro appuntamenti, procede nello sviluppo della sua programmazione con il prossimo concerto che si terrà domenica 17 marzo presso l'Auditorium San Luigi di Trani. Ispirandosi alla figura di Papa Pio XII, l'Accademia ha scelto di intitolare il festival Musicae Sacrae. Il titolo che incornicia i quattro eventi del festival riecheggia la XXXI enciclica pubblicata dal pontefice nel 1955 e dedicata alla disciplina e all'ordinamento della musica sacra.Durante il concerto del 17 marzo l'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo guidata dal maestro Giuseppe Monopoli e con la voce recitante dell'attrice Patrizia Labianca eseguirà Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce, uno tra i brani più intensi ed emozionanti della tradizione sacra e che ben si colloca nel periodo della tradizione liturgica che si sta vivendo; la Quaresima. Infatti, nel 1786 Franz Joseph Haydn ricevette da un canonico di Cadice la richiesta di comporre una musica che si prestasse alla cerimonia del Venerdì Santo. L'opera fu composta da Haydn per poter accompagnare la funzione del vescovo che in occasione del Venerdì Santo, secondo una prassi liturgica consolidata presso la cattedrale di Cadice, saliva sull'altare per pronunciare le ultime parole pronunciate dal Cristo durante la sua passione e spiegarne il significato. La musica composta da Haydn completava la liturgia colmando gli intervalli che si susseguivano tra un momento di eloquio e quello successivo.Le parti recitate saranno affidate all'attrice Patrizia Labianca.Diplomata presso la scuola triennale per attori e registi I.T.A.C.A. International Theatre Academy of Adriatic, l'attrice Patrizia Labianca ha affinato la sua tecnica recitativa continuando i suoi studi e frequentando numerosi master e corsi di perfezionamento. Grazie alla sua dedizione e alla sua passione è nota oggi per essere un'attrice estremamente versatile e talentuosa. Dimostrazioni concrete delle sue doti recitative sono i numerosi premi e le molteplici soddisfazioni che Patrizia Labianca ha collezionato nel corso della sua carriera, tra cui il premio come prima classificata ottenuta al concorso "Yafe – Young Artist For Environment. Giovani Artisti per l'Ambiente" e un importante riconoscimento ricevuto dalla Cineteca di Bologna e dal regista Gabriele Salvatores come scrittrice e attrice di cortometraggi e spot.Domenica 17 marzo a partire dalle ore 20.00, Patrizia Labianca e i musicisti dell'Orchestra Filarmonica del Mediteranno incanteranno il pubblico con uno spettacolo che intreccerà in connubio artistico di grande effetto musica e voce. Una guida all'ascolto curata dalla prof.ssa Annamaria Bonsante permetterà al pubblico di immergersi in una performance ancora più totalizzante.I biglietti per il concerto dal titolo SEPTEM VERBA: LE ULTIME SETTE PAROLE del 17 marzo sono acquistabili +39 3479640366/ +39 3468296657/ accademia.filarmonica.med@gmail.com.