Serata al buio in via Giuseppe Pappolla e dintorni

Ancora una volta tocca "accendere" la luce sul problema...delle luci. Questa volta la situazione si è generata nella zona nord della città, con il quartiere circostante la via Giuseppe Pappolla, che appare completamente buio.Di luci deboli o addirittura mancanti si era già parlato nel quartiere, ma stando alle immagini che ci giungono dai cittadini la situazione sarebbe proprio questa: buio pesto.Forse non è così scontato ribadire quanto una buona illuminazione rappresenti una sicurezza in più per cittadini e passanti, oltre che un biglietto da visita per città e quartiere.L' auspicio è che il problema venga presto risolto, così da tornare a poter contare non soltanto sulla luce dei fanali delle auto o delle insegne dei negozi.