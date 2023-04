Trani nella penombra: via Marsala zona S. Michele al buio

"In questi giorni la nuova ditta (che ha sostituito Amet nell'illuminazione pubblica) sta sostituendo i punti luce della città con nuove lampade al led a risparmio energetico. Era giusto sostituire le luci sia in termini di risparmio energetico che di inquinamento luminoso. Ma proprio ieri passando da Bisceglie ho notato la differenza tra le lampade al led montate qualche anno fa in questa città, e quelle che stanno montando a Trani. È nettamente differente..!!": il consigliere comunale del M5s Vito Branà interviene sui disservizi che si stanno verificando in questi giorni in alcune zone della città."Nelle zone periferiche l'intensità delle luci non consente di illuminare bene lunghi tratti di marciapiedi e strade, e questo sta generando nei residenti un senso di mancanza "di sicurezza". Alcuni genitori mi hanno contattato - spiega sui social - perché sono preoccupati per i propri figli quando la sera si devono ritirare a casa....per non parlare dei disservizi che si stanno creando nella zone che vanno da Via Marsala a tutta la zona di "San Michele", al buio da diversi giorni.Siamo sicuri che questa nuova ditta sta rispettando il contratto? Non vorrei che si stiano commettendo errori...Si sono fatte le dovute prove "sul campo" prima di procedere?E quando passeranno al montaggio nel centro città la speranza è che non si abbia un effetto "cimitero"........La sicurezza viene prima di tutto!!"