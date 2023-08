Servizi educativi per minori da zero a tre anni, approvato avviso

Con la disponibilità di offerta di circa 10.000 posti, l'Avviso consente l'accesso a servizi educativi, accreditati da Regione Puglia e presenti all'interno dell'apposito Catalogo di offerta, tramite "buoni educativi" per la frequenza di asili nido, centri ludici per la prima infanzia e nidi in famiglia.

E' possibile presentare domanda a partire dalle ore 12.00 del 29 agosto fino alle ore 12.00 del 15 settembre attraverso la piattaforma informatica dedicata alle famiglie all'interno del portale Studio in Puglia.

Tra i principali caratteri di funzionamento dell'Avviso vi è:

l'opportunità per i nuclei familiari di presentare la domanda tramite un "utente facilitatore", oltre che direttamente tramite SPID;

la possibilità di inserire i minori nati tra settembre e dicembre nelle sezioni immediatamente precedenti o successive sulla base di apposita valutazione pedagogica e previo aggiornamento del numero dei posti disponibili nella relativa sezione all'interno del Catalogo dell'offerta per minori da parte degli operatori del settore;

la compilazione del registro elettronico da parte delle Unità di Offerta con notifica dell'avvenuta compilazione alle famiglie;

Inoltre, i nuclei familiari hanno la possibilità di inserire in piattaforma, quali criteri di priorità nell'accesso al servizio educativo sia la continuità pedagogica (minore già iscritto nella precedente annualità educativa nella stessa unità di offerta) sia la presenza di fratelli o sorelle frequentanti; la procedura tiene inoltre conto dell'eventuale condizione di disabilità garantendo il raddoppio della tariffa per la frequenza a tempo pieno.

L'articolazione della compartecipazione familiare avviene, come nei precedenti Avvisi, sulla base di una quota fissa e una percentuale dell'importo residuo della retta, considerando macroaree di reddito ISEE da zero a 40.000,00 euro.

Con riguardo alla compartecipazione familiare per nuclei con reddito ISEE da 40.001,00 a 75.000,00 è stabilità una quota fissa mensile di € 136,40, vale a dire un ammontare annuo complessivo di € 1.500,00, che è pari all'importo del bonus INPS per la frequenza di asili nido per il medesimo target.

Con Atto Dirigenziale n.228 del 24/08/2023 è stato approvato l'Avviso pubblico regionale rivolto ai nuclei familiari per l'accesso ai servizi educativi per minori da zero a tre anni accreditati nel Catalogo telematico dell'offerta per minori zerosei tramite buoni educativi per minori (a.e. 2023/2024).