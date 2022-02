Servizio civile al Comune, prorogato al 9 marzo il termine delle domande

In pedissequa esecuzione del decreto monocratico adottato dal Presidente della Sezione Quarta Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n.00816-2022, Reg. Ric n. 01190/2022, pubblicato in data 9 febbraio 2022, il Ministero ha disposto la proroga del termine di scadenza di presentazione delle domande.La nuova data è fissata al 9 marzo 2022, alle ore 14.Le candidature presentate successivamente alle ore 14 del 10 febbraio 2022 fino al predetto termine del 9 marzo 2022 sono ammesse con riserva.Il Comune di Trani, come si ricorda, è risultato assegnatario di 10 volontari da destinare a due progetti distinti (Arte e Cultura per 6 volontari e Generazioni a confronto per 4 volontari).Sul sito internet www.expoitaly.it sono presenti tutte le info relative al bando.Nella sezione "posti disponibili/sedi di progetto" è possibile scaricare l'informativa- manifesto relativa alla Città di Trani.