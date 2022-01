Servizio civile col Comune di Trani, domande fino al 10 febbraio

A seguito della pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (con cui sono stati finanziati ulteriori 102 programmi d'azione) e della contestuale integrazione al bando di selezione pubblicato lo scorso 14 dicembre, sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande di Servizio civile universale al 10 febbraio (ore 14).Il Comune di Trani, come si ricorda, è risultato assegnatario di 10 volontari da destinare a due progetti distinti (Arte e Cultura per 6 volontari e Generazioni a confronto per 4 volontari).Sul sito internet www.expoitaly.it sono presenti tutte le info relative al bando.Nella sezione "POSTI DISPONIBILI/SEDI DI PROGETTO" è possibile scaricare l'informativa- manifesto relativa alla Città di Trani, disponibile anche qui in allegato.