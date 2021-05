Servizio di trasporto pubblico per studenti con disabilità, al via le domande

In attuazione della legge regionale 9/2016 e della convenzione di avvalimento (in fase di approvazione e che avrà validità per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) la Provincia BAT continua la gestione del servizio di trasporto pubblico scolastico per studenti delle scuole superiori con disabilità.Al fine di consentire agli uffici provinciali di effettuare la programmazione delle risorse finanziarie occorrenti alla copertura dei costi del servizio, le famiglie interessate sono tenute a manifestare l'intenzione di accedere alla prestazione del servizio per l'anno scolastico 2021/2022 attraverso la compilazione del modulo allegato. Le domande dovranno poi essere consegnate o al protocollo del Comune di Trani (piano terra, via Tenente Morrico 2) o inviate a mezzo PEC all'indirizzo ufficio.pubblicaistruzione@cert.comune.trani.bt.it entro e non oltre il prossimo 12 luglio.Al modello di domanda compilato bisognerà allegare:- fotocopia del documento di riconoscimento del genitore in corso di validità;- certificato attestante la disabilità grave ai sensi della legge 104/92, da cui si evince che la patologia da cui l'alunno è affetto comporta l'impossibilità oggettiva ed assoluta di usufruire dei servizi pubblici di trasporto.La dichiarazione chiara e motivata del genitore della condizione che rende impossibile l'accompagnamento dell'alunno da parte di uno dei genitori.