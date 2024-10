Sfila domani "The Charity Show" nel Monastero di Colonna Trani: tra moda, solidarietà e letteratura

Domenica d'autunno tra moda, letteratura e solidarietà domani a partire dalle ore 11.00 e sino alle 18.00 nel chiostro del più suggestivo tra i monumenti della città di Trani, il Monastero di Santa Maria di Colonna é il Charity show a favore di AMOPuglia Trani con il patrocinio del Comune di Trani e della FIDAPA sezione di Trani , in collaborazione con I Dialoghi di Trani e la Libreria Un panda sulla luna di Terlizzi.E in autunno più di ogni altra stagione risplendono bellezza e intima gioia in un elegante connubio di Moda, Letteratura e Solidarietà in un intreccio virtuoso che da anni vede impegnati AMOPuglia - sezione di Trani con il suo angolo fiorito di deliziose piantine - e Alberto Corallo Boutique Trani che apre le sue stanze della moda creando angoli suggestivi in cui è possibile godere di un défilé (ore 11:00) chè è un viaggio nelle suggestioni che sussurrano la vita autentica attraverso tessuti fogge e cromie fusi in 80 outfit; ma anche ascoltare le voci di Marcello Introna e Vito Marinelli che ci accompagnano nella lettura del romanzo di Marcello Introna "Oro. Forca. Fiamme" edito da Mondadori. Un affresco storico in cui le vicende umane di donne e uomini si intrecciano tra segreti, credenze, contrasti a tinte forti come solo la passione per la fede o per la conoscenza sanno fare.Il ricavato sarà devoluto ad AMOPuglia, sezione di Trani, associazione che si occupa di assistenza ai malati oncologici grazie alla dedizione virtuosa che medici, infermieri e volontari hanno per la cura e l'accudimento degli ammalati tra i più fragili. Un campo luminoso di atmosfere e profumi densi, in una giornata di incanto e segreti. La fioreria glam orientata al sostegno delle azioni di solidarietà vedrà donne di cuore e di impegno armonizzare gesti e modi, spettacolo e concreta solidarietà vissuti che tessono una trama di condivisione resa speciale dalla collaborazione con I Dialoghi di Trani, presidio di cultura, lettura e scambio di idee aperto e libero; e la Libreria Un Panda sulla Luna di Terlizzi, uno spazio vivace per esperienze di lettura eccezionali.E' la combinazione degli elementi quella che va in scena, la vita nella sua pienezza e nel suo potente