Si accende il presepe di Trani in piazza Libertà

20 foto Presepe 2020

L'hanno realizzato a tempo di record e consegnato anche un giorno prima rispetto a quanto concordato, ma è bellissimo come e forse tra i più belli di sempre: dall'11 dicembre- avuto il via dall'Amministrazione Comunale, la squadra della ADS Apulia Trani si è messa in moto per quello che tra gli addobbi natalizi cittadini è sempre il più atteso."E' la prima volta che la capanna della Natività è situata a una tale altezza" - ci dice Carlo Scarcella , ideatore e direttore artistico del presepe, il tredicesimo affidato alla sua creatività e alla sua fede. Ma il messaggio di fede si è incastonato anche in uno strumento di sicurezza perchè la capanna posizionata in alto consente ai visitatori di poter essere ammirata anche senza avvicinarvisi troppo, evitando il rischio di assembramenti."L'arrivo alla capanna attraverso una scala che vi si arrampica è una metafora della via verso la salvezza e dunque un messaggio forte di speranza in questo momento così difficile".Il presepe è stato realizzato da scarcella isieme allaimpresa edile Tecnogest del geometra Leonardo Curci con la preziosissima collaborazione di Paolo Patruno, Massimo Stella,, Giuseppe Ventura Giovanni e Giuseppe Franco .