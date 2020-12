Si è spento il prof. Franz Brunetti: docente universitario, era stato consigliere comunale a Trani

Ci ha lasciato il prof Franz Brunetti, già consigliere comunale a Trani e poi regionale in Lombardia. Era stato anche illustre docente presso l'Università di Pavia. Una figura di spessore per le attività culturali promosse non solo a Trani. Venne insignito nel 2011 della civica benemerenza della città di Trani con queste motivazioni:FRANZ BRUNETTI, nato a Giovinazzo il 24 febbraio 1927, Professore Emerito – Università degli Studi – Pavia. Dopo la maturità conseguita nel Liceo classico di Trani è stato ammesso nel 1945 alla Scuola Normale Superiore di Pisa: un quadriennio di formazione ad altro livello di scientifica e di solida educazione del carattere. Ha insegnato nei licei di Voghera e Pavia e a Trani. Ha poi insegnato dal 1966 al 1997, nei primi quattro anni come incaricato, negli altri come ordinario, filosofia morale nell'Università degli Studi di Pavia. Infine nella 4^ Consiliatura del Comune di Trani (Elezione Comunale del 6 novembre 1960) è stato eletto consigliere comunale. (Foto Traniviva e Farano G.).