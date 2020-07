Simona Del Nigro continua a volare: seconda classificata in un importante concorso nazionale

E anche quest'anno, nella suggestiva ed incantevole atmosfera di Paestum al Concorso Magna Grecia di Maratona d'Estate, sulle note di Breathe (Fleurie), la nostra concittadina Simona Del Nigro si aggiudica il secondo posto nazionale, vincendo una borsa di studio per la prestigiosa Scuola di Musical Winter Dance Stage Milano, attraverso una performance di modern jazz.La manifestazione di Paestum 2020, organizzata dal Direttore artistico Stefano Forti, dedicata al mondo della danza, è stata la cornice ideale nella quale l'esibizione di Simona ha catturato l'attenzione dei coreografi presenti. La formazione di Simona, come già scrivemmo in passato, comincia e si sviluppa nella scuola Studio Danza di Trani, guidata da Massimo Tiberio e Ciancy Di Geso. Ricordiamo che l'anno scorso Simona ha vinto un'importante borsa di studio presso il M.A.C. (Molinari Art Center), prestigiosa Accademia Romana guidata dal Direttore Artistico Giacomo Molinari.L'assegnazione della borsa di studio per Simona, fu voluta da Vinicio Mainini, coreografo di grande successo Rai. Simona tornerà a Roma a settembre per completare il suo percorso di alta formazione della danza e dello spettacolo. Tanti auguri a Simona per la sua carriera e che i suoi sogni possano realizzarsi. Simona rappresenta un vero motivo di orgoglio per i tranesi.