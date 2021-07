Sold out per «Bestiale Comedìa» stasera in piazza Duomo a Trani

È sold out per Bestiale Comedìa con Vinicio Capossela, l'evento in programma questa sera in Piazza Duomo. Il 2021 è l'anno di Dante e l'Assessorato alle Culture della città di Trani ha deciso di omaggiare il sommo poeta con una serie di eventi. In particolare sono due gli spettacoli scelti e organizzati da Bass Culture in collaborazione con l'Ente. Oltre quello di questa sera domani è in programma Infernvm con Claver Gold & Murubutu, sempre in piazza Duomo.Entrambi gli eventi rientrano nell'ambito della "Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021" - "REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro".Si tratta di due progetti speciali e innovativi da esperienze artistiche contemporanee, che attualizzano e rivisitano l'opera dantesca, testimoniando quanto essa continui ad influenzare molteplici aspetti e linguaggi della cultura italiana.