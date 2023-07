Solo con Trani Futura rimette a Bottaro le deleghe di Lucia de Mari

«Alle luce delle ultime dichiarazioni in Consiglio comunale riteniamo opportuno essere consequenziali»



«Rispondere puntualmente alle dichiarazioni rese, facendo riaffiorare le reali motivazioni che hanno spinto a questa presa di posizione di una parte della maggioranza, non è oggi importante quanto recuperare l'integrità della maggioranza: questa è uscita divisa dall'ultimo consiglio comunale. È nostro interesse remare nella stessa direzione per sostenere il Sindaco Bottaro e portare a termine i grandi progetti per la nostra Città».



«Ringraziamo pubblicamente - concludono - l'assessore de Mari la cui preparazione, serietà e umiltà (requisiti che ci eravamo prefissati per l'indicazione di una nostra espressione in giunta) sono merce sempre più rara nell'agone politico. Il suo impegno nel movimento costituirà materia prima preziosa per il futuro di Solocontranifutura».

«Alla luce delle dichiarazioni rese durante l'ultimo consiglio comunale da una parte della maggioranza, riteniamo opportuno essere consequenziali rispetto alle dichiarazioni del Sindaco e rimettere nuovamente le deleghe dell'Assessore de Mari nelle sue mani affinché il chiarimento con la coalizione possa avvenire con la massima serenitá»: lo dichiarano in una nota i consiglieri Antonio Befano, Antonio Loconte e Giuseppe Mastrototaro.