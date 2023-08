Solpur, l’azienda di Trani punta sull’acqua “buona” in casa e in azienda

Il protocollo "Acqua Comoda e Sicura"

Gli impianti

I servizi erogati

Consulenza: in questa fase avvengono la conoscenza e l'apprendimento dei prodotti offerti dall'azienda e selezionati sulla base delle necessità del cliente;

in questa fase avvengono la conoscenza e l'apprendimento dei prodotti offerti dall'azienda e selezionati sulla base delle necessità del cliente; Consegna e installazione dei prodotti: questo processo viene svolto da un tecnico, che esegue la mansione nel rispetto dei bisogni del cliente e delle normative vigenti;

questo processo viene svolto da un tecnico, che esegue la mansione nel rispetto dei bisogni del cliente e delle normative vigenti; Assistenza permanente: Solpur dispone di un centro operativo attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 19:30, per fornire informazioni e fissare appuntamenti legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

Solpur dispone di un centro operativo attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 19:30, per fornire informazioni e fissare appuntamenti legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria; Assistenza Privilegio: con questo contratto l'azienda garantisce al cliente 96 mesi di garanzia, supporto e assistenza

con questo contratto l'azienda garantisce al cliente 96 mesi di garanzia, supporto e assistenza Garanzia "100 giorni soddisfatto o rimborsato": entro i 100 giorni dall'installazione dell'impianto, è possibile segnalare problemi di varia natura. In tal caso, Solpur provvede alla rimozione dell'erogatore e al rimborso spese;

entro i 100 giorni dall'installazione dell'impianto, è possibile segnalare problemi di varia natura. In tal caso, Solpur provvede alla rimozione dell'erogatore e al rimborso spese; Tagliando su misura: per preservare costante nel tempo la qualità dell'acqua, il tagliando prevede sostituzione filtri esausti, sanificazione circuito con liquido igienizzante, controllo sterilizzatore a raggi ultravioletti, controllo tenuta raccordi, ispezione e pulizia ventole, pulizia compressore, controllo livello banco di ghiaccio, pulizia rubinetto, reset (solo su impianti a gestione elettronica), intervento sul posto della durata di 40 minuti.

Microplastiche? No, grazie

Bere acqua confezionata nelle bottiglie di plastica comporta il rischio di ingerire oltre 90mila frammenti di plastica all'anno . Gli studi hanno dimostrato che ci sono 29 sostanze chimiche in grado di spostarsi dalla bottiglia all'acqua contenuta in essa. Questo pericolo aumenta di 9 volte se la temperatura cui viene esposta la bottiglia passa da 20 a 30 gradi e se la bottiglia resta confezionata per un tempo superiore a 4 mesi. Il trasporto delle bottiglie, infatti, avviene su gomma e i camion percorrono molti chilometri di strada, esponendo l'acqua a fonti di calore;

. Gli studi hanno dimostrato che ci sono 29 sostanze chimiche in grado di spostarsi dalla bottiglia all'acqua contenuta in essa. Questo pericolo aumenta di 9 volte se la temperatura cui viene esposta la bottiglia passa da 20 a 30 gradi e se la bottiglia resta confezionata per un tempo superiore a 4 mesi. Il trasporto delle bottiglie, infatti, avviene su gomma e i camion percorrono molti chilometri di strada, esponendo l'acqua a fonti di calore; Bere acqua dal rubinetto comporta il rischio di ingerire acqua che contiene cloro, oltre ad avere una strana colorazione

. Questa la garanzia offerta da, l'azienda diche darappresenta un punto di riferimento innel settore della progettazione, della consulenza, della fornitura, dell'installazione, del noleggio e dell'assistenza tecnica di sistemi finalizzati alIl forteche questa realtà coltiva con ilpermette a Solpur di essere vicina ai propri clienti storici e a coloro che scelgono l'azienda per la prima volta.I servizi di Solpur sono destinati a un, che comprende famiglie, campo della ristorazione e dell'accoglienza, aziende e comunità. La consulenza proposta dall'azienda risponde al, che permette di individuare la soluzione per il trattamento dell'acqua più adatta per le esigenze di ogni caso.Ciò avviene grazie alladellelegate all'acqua erogata sul territorio e allelegate ai singoli contesti. Un metodo che vale per ogni fase del, tra cui la stessa selezione delle aziende fornitrici e dei prodotti.Gliproposti da Solpur uniscono l'al, perché oltre a essere resistenti nel tempo sono calibrati sullo stile del luogo in cui sono collocati.Ogni impianto è coperto da 24 mesi di garanzia, estendibile fino a 96 mesi con specifici contratti di assistenza.Una delle priorità di Solpur è il. Nello specifico, ciò si concretizza attraverso i seguenti servizi:Massima è l'attenzione che la realtà rivolge verso la. Solpur propone acqua, partendo da due consapevolezze:Per comprendere nel dettaglio i pericoli legati all'ingestione di microplastiche nell'acqua e per capire quali sono i vantaggi connessi all'uso di un depuratore d'acqua, Solpur ha preparato un video informativo per saperne di più. Tante le opinioni dei clienti soddisfatti, che insieme a Solpur hanno iniziato a bere finalmente l'acqua "buona" direttamente dal rubinetto di casa.Per maggiori informazioniCorso Don Luigi Sturzo, 14 - TraniTelefono 0883482100