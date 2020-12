Sono negativi tre dei quattro tranesi rientrati dall'Inghilterra: lo annuncia il sindaco, invitando tutti alla prudenza

Sono risultati negativi al tampone molecolare tre dei quattro cittadini tranesi che, rientrati dall'Inghilterra nei giorni scorsi, erano risultati positivi al test rapido effettuato aI momento del ritorno in patria.Come avevamo spiegato in un articolo su TraniViva, i quattro erano poi stati sottoposti al tampone molecolare per verificare in maniera precisa l'eventuale contagio: ben tre di loro sono risultati negativi, mentre si attende il risultato del quarto in un momento così delicato dell'emergenza sanitaria, con lo spettro incombente della nuova variante britannica del Covid."Desidero ringraziare - dice il sindaco Bottaro - il Dipartimento sanitario della Azienda Sanitaria Locale BT per aver tempestivamente individuato e sottoposto agli accertamenti del caso 4 persone rientrate dal Regno Unito.Nelle prime ore della giornata abbiamo ricevuto una buona notizia: 3 dei 4 soggetti sottoposti a tampone molecolare sono risultati negativi. Adesso attendiamo il risultato della quarta persona.In questi giorni vi invito a seguire la strada della prudenza".