Lite in famiglia in piazza Gradenigo, fermato un uomo

Momenti di forte concitazione nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 29 maggio, poco dopo le 13, in piazza Gradenigo: si sarebbe trattato di una lite tra due fratelli con il tentativo da parte di uno dei due di fermare l'altro che stava per compiere un furto. Ne è seguita anche una colluttazione fisica. All'arrivo dei Carabinieri sul posto sono seguiti attimi di tensione con il soggetto in questione che cercava di opporsi alle forze dell'ordine: per tale motivo è stato richiesto l'ausilio dei colleghi della Polizia di Stato. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l'uomo sorpreso a compiere il furto sia già noto alle forze dell'ordine per altri episodi criminosi perpetrati a danno di attività commerciali di Trani. Sul posto è intervenuto anche il 118. L'uomo è stato quindi sedato e condotto nella Caserma dei Carabinieri.