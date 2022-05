Sorteggio scrutatori, i nomi

Elenco scrutatori Documento PDF

Questa mattina si è riunita la commissione elettorale comunale per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per i Referendum popolari di domenica 12 giugno 2022. L'individuazione, così come stabilito dalla commissione all'unanimità, è avvenuta attraverso sorteggio elettronico integrale.Si allega l'elenco nominativo degli scrutatori estratti. Si ricorda che le eventuali rinunce dovranno pervenire via mail al seguente indirizzo: responsabile.elettorale@comune.trani.bt.it.