Sostenibilità, arte, cultura. Maldarizzi Automotive S.p.A. presenta a Bari Nuova BMW iX

Maldarizzi Automotive S.p.A. dà il benvenuto a Bari a Nuova BMW iX con evento esclusivo in cui il design incontra la tecnologia e la funzionalità incontra il piacere di guidare. Un evento che sancisce l'approdo di Nuova BMW iX negli showroom BMW di Maldarizzi Automotive S.p.A. in via Giuseppe Bozzi, 73 a Bari e sulle strade italiane e che presenta in esclusiva la nuova ammiraglia tecnologica BMW 100% elettrica che combina il piacere di guida senza emissioni, l'agilità sportiva e un design all'avanguardia, interni spaziosi e di lusso, connettività e servizi digitali per una nuova interpretazione della modalità sostenibile."Design, arte, cultura e sostenibilità" sarà il concept di una serata che Maldarizzi Automotive S.p.A. regala alla città di Bari. Gli ospiti saranno circondati da suggestioni futuristiche e tecnologiche grazie anche ai tanti partner co-protagonisti dell'evento: dagli allestimenti floreali firmati Botlea, alle opere d'arte della galleria Studio Cromie di Grottaglie, dai sapori nippo-pugliesi dei piatti di Ristorante Vettor, allo stile contemporaneo di Corderia 1995, passando per le idee, le ispirazioni e i colori del concept store Interno 12, fino alle proposte di interior design dal sapore industriale firmati "da a" .