Spaccio di stupefacenti: 16 arresti tra Trani e Bisceglie

In un'azione che ha richiesto grande coordinazione e precisione, circa 100 Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani, coadiuvati da unità provenienti dai Comandi Provinciali Carabinieri di Bari e Foggia, nonché dai reparti specializzati dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, dell'11° Reggimento Carabinieri "Puglia", del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dai Tribunali di Trani e dei minorenni di Bari.L'operazione, denominata "Restart", è il risultato di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, che ha portato all'emissione di misure cautelari nei confronti di 16 indagati. Cinque di loro sono stati arrestati e portati in carcere, mentre altri dieci sono agli arresti domiciliari. Inoltre, un individuo che era minorenne al momento dei fatti è stato collocato in una comunità di accoglienza.L'accusa mossa a questi soggetti è quella di cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti. Secondo le indagini, queste persone si approvvigionavano delle sostanze illecite nella città di Bari e poi le distribuivano nel territorio di Barletta-Andria-Trani.L'indagine "Restart" è stata avviata dalla Tenenza di Bisceglie a partire dal gennaio 2023. Il coordinamento tra le varie unità dei Carabinieri ha permesso di raccogliere le prove necessarie e di ottenere le misure cautelari, culminando nell'azione esecutiva di questa mattina alle 4:00.