Spina: «Una bella spiaggia di ciottoli a Trani coi soldi dei biscegliesi?»

L'allarme rispetto all'eventualità, che risulterebbe beffarda nel caso in cui si verificasse, è stato lanciato dall'ex Sindaco Francesco Spina. «I ciottoli depositati da Angarano & company - coi soldi dei biscegliesi - regalano una bella spiaggia alla città di Trani?» ha sostenuto il consigliere comunale di minoranza.«I ciottoli portati via dalla corrente sono tornati... ma sulla spiaggetta di Trani dopo la "Torretta"?» si è chiesto. «Bottaro allora ringrazi Angarano per la grande generosità» ha ironizzato.«Lo stesso Angarano si recò sul posto per verificare il corretto deposito dei ciottoli. Evidentemente questo non ha portato bene ai lavori!» ha aggiunto.«Speriamo che si ponga la questione in termini risarcitori a chi ha causato questi danni alle casse comunali biscegliesi, regalando, come sembra dalle foto di stamattina, una bella spiaggia di ciottoli a Trani. Si accertino fatti denunciati ed eventuali responsabilità senza ulteriori mistificazioni» ha esortato Spina.