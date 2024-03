Stasera al circolo Dino Risi Artinte presenta "Kindeswohl": ospiti Livia Bonifazi e Franco Angeli

Questa sera l'associazione Artinte in collaborazione con il Circolo del cinema Dino Risi, in via Ciardi 26, ospita Livia Bonifazi e Franco Angeli, rispettivamente attrice protagonista e regista del film "Kindeswohl, il bene del bambino". L'ingresso è gratuito sia per i soci che per gli ospiti.Il film - presentato al BIF& EST di Bari e che ha suscitato grande attenzione tra la critica e il pubblico per la drammaticità della vicenda - racconta la storia vera di Marinella Colombo, vittima dell'amministrazione tedesca e ora paladina dei diritti genitoriali di centinaia di persone in tutta Europa