Stasera alle 19 nel santuario del Carmine una preghiera comune dopo l'atto sacrilego verso la statua della Mdonna

"Un evento increscioso si è verificato in questi giorni: alcuni individui - sileggeinuna- si sono introdotti furtivamente all' interno della nostra Chiesa nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, senza rubare nulla.Le loro attenzioni si sono tuttavia sinistramentre concentrate sulla sola Immagine della Madonna del Carmine, che è stata danneggiata significativamente.L'episodio sacrilego ci ha arrecato dolore e turbamento, come Sodalizio e come singoli: ci si chiede davvero come mano d'uomo possa arrivare a tanto, come pure quale senso possa avere una tale orribile profanazione.Resta l'oltraggio, tremendo per le modalità in cui si è manifestato, e il nostro immenso dolore per quanto avvenuto.A debole riparazione di tanto orrendo gesto, abbiamo deciso di incontrarci per stringerci tutti insieme attorno alla nostra Mamma Celeste, in un breve momento di preghiera che si svolgerà all' interno del Santuario.Sarà come in famiglia, quando un nostro caro è vittima di un' offesa ingiusta, che non merita, e sentiamo forte il desiderio di stargli vicino: come figli di Maria stasera vogliamo stare vicini alla nostra Mamma, vogliano cercare in qualche modo di riparare col nostro affetto l'offesa che mano empia ha voluto così crudelmente e ingiustamente arrecarLe. A stasera, alle 19.00, ti aspetto".