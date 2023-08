Stop ai mozziconi di sigaretta alla “grotta azzurra”

Liberi cittadini in azione per proteggere uno dei luoghi balneari, liberi, più frequentati: La Grotta Azzurra, da uno dei "residui" di sporcizia, (e inciviltà), più diffusi: le cicche di sigaretta.Spesso, anche troppo, sulle spiagge capita di imbattersi in mozziconi, che facciano capolino tra i granelli di sabbia o tra i ciottoli poco importa, perchè il risultato finale è sempre il medesimo: o viene danneggiata la spiaggia stessa, o questi ricciuti finiscono in mare, ad essere danneggiato in ogni caso è ľecosistema marino.La Grotta Azzurra, spiaggia del Lingo Mare Tranese, si rende scenario in positivo di un'iniziativa concreta e soprattutto indipendente, con protagonisti alcuni cittadini, che, come visibile dal cartello/messaggio lasciato sul posto si firmano "Gli amici della Grotta Azzurra". Ľiniziativa consiste nell'aver, in autonomia, creato dei posacenere artigianali, e di averli lasciati alla fine della scalinata che porta al luogo balneare, con ľobbiettivo di "rimettere in riga" chi non può fare a meno di fumarsi una sigaretta sulla spiaggia, evitando che i residui vadano dispersi su quest'ultima. Ad accompagnare i posaceneri c'è un "cartello", molto esplicito: "Questi sono dei posaceneri prendine pure 1, usalo e rimettilo qui", firmato Gli amici della Grotta azzurra.Iniziativa che ci si augura inneschi un escalation di iniziative simili, anche di stampo pubblico, che portino alla protezione anche di altre aree, di cui piace godere ma non prendersene cura.