Strade, lavori in corso: oggi su via Statuti Marittimi, in nottata su corso Italia e piazza Dante

Sono in corso da questa mattina i lavori per il rifacimento del manto di numerose strade della città, a cominciare da via Statuti marittimi, le cui condizioni avevamo segnalato qualche giorno fa sulle pagine di TraniViva: in mattinata sono stati eseguiti interventi di in via Milani (traversa sul lungomare), mentre per le prossime ore e nel corso della notte sono previsti in corso Italia e piazza Dante: l'Amministrazione comunale ha utilizzato le economie di gara per un nuovo appalto, affidato sempre alla ditta tranese General Edil di Andrea Pignataro.Come abbiamo detto, dopo via Statuti marittimi sul porto toccherà alla sistemazione del tratto di piazza Dante dove sono presenti pericolosi dossi e numerose gibbosità del manto stradale e un'azione specifica in via Vecchia Trani-Corato dove è previsto un intervento in grado di consentire il transito delle auto nel doppio senso di marcia su strada asfaltata. Saranno sistemati alcuni tratti di via Città di Milano, via Margherita di Borgogna (da corso Vittorio Emanuele a via San Gervasio), via Tenente Morrico (da corso Cavour a via Sabotino)."Diamo continuità – spiega il sindaco, Amedeo Bottaro – ad un modello virtuoso di programmazione delle manutenzioni stradali. Gli interventi da effettuare sono ancora numerosi ma le azioni periodiche e puntuali messe in atto negli ultimi anni ci stanno consentendo di ridurre in maniera significativa le criticità".