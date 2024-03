Successo per la mostra itinerante delle macchine da scrivere di Seca al Palazzo di Governo di Foggia

Grande successo per le aperture delle Giornate Fai di Primavera 2024 (23 e 24 marzo) organizzate dalla Delegazione FAI di Foggia. Aperto il Palazzo del Governo di Foggia, opera dell'architetto romano, Accademico d'Italia, Cesare Bazzani (1873-1939), simbolo di eccellente valore storico e architettonico. I visitatori hanno potuto accedere alle sale di rappresentanza, ricche di storia, affreschi e arredi di pregio dell'inizio del Novecento e conoscere la storia del Palazzo, accompagnati dagli apprendisti ciceroni per il FAI.A rendere più significativa l'esperienza di visita, la Fondazione S.E.C.A. espone alcune macchine per scrivere d'epoca provenienti dal Museo della macchina per scrivere di Trani: la mostra "Al tempo dei Martelletti" è un'occasione per ripercorrere l'evoluzione della storia della scrittura meccanica durata circa 150 anni.Presenti alla visita inaugurale di venerdì 23 marzo S.E. Il Prefetto Maurizio Valiante e tutte le autorità civili e militari del territorio, nonché il Cav. Natale Pagano e il Direttore del Polo Museale di Trani Graziano Urbano.Domani domenica 24 marzo dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 secondo e ultimo giorno per visitare il Palazzo del Governo e la mostra itinerante di macchine per scrivere "Al tempo dei Martelletti" della Fondazione S.E.C.A.